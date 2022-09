A Abkhazia está interessada em desenvolver contatos com a CSTO, disse o ministro das Relações Exteriores

“A organização do Tratado de Segurança Coletiva é uma ferramenta importante hoje. Vemos seu trabalho eficaz: vamos lembrar a situação com o Cazaquistão, como as forças de unificação trabalharam efetivamente na época – é claro, com o papel de liderança da Federação Russa. Estamos interessados no desenvolvimento de contatos com esta organização e os países participantes… Expressamos nossa disposição para as consultas apropriadas”, disse Ardzinba, respondendo a uma pergunta sobre a possibilidade de a República da Abkhazia ingressar na CSTO.