Ações russas sofrem pior dia desde o início da ofensiva na Ucrânia – CMIO

O mercado de ações russo acelerou seu declínio na segunda-feira, perdendo 10% às 10:00 GMT, mostraram dados de negociação.

O índice MICEX, negociado em rublo, caiu abaixo de 1.900 pontos pela primeira vez desde 24 de fevereiro, quando a Rússia iniciou sua operação militar na Ucrânia, e o RTS denominado em dólar também caiu 10%.

“O mercado de ações russo caiu acentuadamente nos últimos dias em meio a riscos geopolíticos, exacerbados por tendências negativas gerais nos mercados de ações globais e queda dos preços das commodities”, disse. O jornal de negócios RBK citou especialistas da empresa de investimentos BCS como dizendo.

Os preços do petróleo caíram cerca de 20% no mês passado, com o WTI de referência dos EUA sendo negociado pouco acima de US$ 78 por barril e o Brent de referência global a US$ 85 por barril para contratos de novembro no momento da redação deste artigo.













As ações da terceira maior petrolífera privada da Rússia, a Surgutneftegas, mostraram o maior declínio na segunda-feira, de quase 20%.

O rublo forte também representa um desafio para as empresas exportadoras.

Uma ameaça dos países ocidentais de impor mais sanções à Rússia diminuiu ainda mais o otimismo dos investidores, escreve o RBK.

