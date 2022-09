Rei saudita nomeia Mohammed bin Salman como primeiro-ministro da Arábia Saudita

MBS mudou radicalmente a Arábia Saudita desde que chegou ao poder em 2017, quando liderou os esforços para diversificar a economia da dependência do petróleo, permitiu que as mulheres dirigissem e restringiu o poder dos clérigos sobre a sociedade.

O assassinato do jornalista saudita, Jamal Khashoggi, no consulado do reino em Istambul em 2018 manchou sua reputação e prejudicou as relações do reino com os Estados Unidos e outros aliados ocidentais.