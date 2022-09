Vietnã evacua quase 900 mil pessoas devido à chegada do supertufão Noru

Conforme publicou a Agência de Notícias do Vietnã, a expectativa é de que o Noru provoque chuvas torrenciais de até 500 mm, gerando inundações generalizadas entre as províncias de Quang Binh e Binh Dinh. Os ventos do tufão devem atingir até 166 km/h antes de chegar à região costeira central do Vietnã durante a noite desta terça-feira (27).