Rejeição a Truss faz Partido Trabalhista obter maior apoio no Reino Unido em 20 anos, diz pesquisa

Segundo pesquisa YouGov encomendada pelo jornal The Times, os trabalhistas aparecem com 45% de intenções de voto para o Congresso britânico , enquanto os conservadores atingem apenas 28%.

Na última semana, o chanceler do Tesouro do Reino Unido, Kwasi Kwarteng, apresentou ao Parlamento um “plano de apoio” à economia do país que implica a redução massiva de impostos. Kwarteng anunciou o cancelamento do aumento do imposto sobre os rendimentos corporativos de 19% para 25% que estava previsto.