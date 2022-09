Ministro das Relações Exteriores da Abkhazia avaliou a probabilidade de guerra com a Geórgia

MOSCOU, 28 de setembro – RIA Novosti. As autoridades da Abkhazia considerarão a probabilidade de guerra com a Geórgia alta até a assinatura de um tratado sobre o não uso da força – eles estão prontos para fazê-lo no início de outubro, durante a próxima rodada de discussões em Genebra, o ministro das Relações Exteriores da Abkhazia Inal Ardzinba disse em entrevista à RIA Novosti.

“Até que assinemos um acordo com a Geórgia sobre o não uso da força na plataforma das discussões de Genebra, e ainda não assinado, consideraremos a probabilidade de guerra alta. E como a Geórgia não assina este acordo, prosseguimos disso”, disse Ardzinba, respondendo a uma pergunta sobre a probabilidade de um confronto armado com a Geórgia.

Ele enfatizou que as autoridades da Abkhazia estão observando como os contratos para o fornecimento de UAVs de reconhecimento de combate estão crescendo na Geórgia, como os contatos com a OTAN estão se expandindo e como estão acontecendo os exercícios conjuntos com os Estados Unidos. Além disso, eles veem que a Geórgia mantém um alto nível de gastos militares no orçamento do Estado – cerca de US$ 300 milhões, ressaltou Ardzinba.