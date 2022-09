Vazamento de gás encontrado em oleoduto russo bloqueado — CMIO

A Dinamarca também fechou a área no raio de cinco milhas náuticas (9,26 quilômetros) ao redor do local, que fica a sudeste de Bornholm.

O local está agora sob investigação, mas ainda não foi confirmado se o vazamento está por trás da queda repentina de pressão no oleoduto Nord Stream 2, informou a emissora pública dinamarquesa DR.

Na noite de segunda-feira, a pressão também caiu em ambas as linhas do antigo Nord Stream 1, informou a Forbes, citando o operador do gasoduto. A causa da queda ainda está sendo investigada.













O Nord Stream 1 foi construído em 2011, permitindo que a Rússia entregasse gás natural diretamente à Alemanha sem depender do trânsito pela Ucrânia ou Polônia. A construção do Nord Stream 2 começou em 2018, mas foi prejudicada pela pressão política – e sanções econômicas – dos EUA. O oleoduto foi concluído e pressurizado em setembro de 2021.

Em 22 de fevereiro – antes da operação militar da Rússia na Ucrânia – o governo de Berlim suspendeu indefinidamente a certificação do Nord Stream 2. Desde então, a Alemanha recusou categoricamente qualquer sugestão de Moscou – ou de seu próprio povo – para parar de bloquear o oleoduto .

Enquanto isso, o volume de gás fornecido pelo NS1 caiu, devido ao que Moscou disse serem problemas técnicos agravados pelas sanções anti-russas.