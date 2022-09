Um grupo de trabalho foi criado na Abkhazia para avaliar a prontidão de combate do exército

MOSCOU, 28 de setembro – RIA Novosti. O grupo de trabalho foi criado com base no governo da Abecásia, vai lidar com as questões de avaliar a prontidão de combate do exército da república e trabalhá-las, inclusive com a Rússia, disse em entrevista o ministro das Relações Exteriores da Abecásia, Inal Ardzinba. com RIA Novosti.