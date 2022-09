Congresso dos EUA avalia incremento de US$ 16 bilhões em assistência à Ucrânia

A legislação estende os níveis de financiamento do ano fiscal de 2022 com algumas exceções, de acordo com um resumo seção por seção da versão do projeto de lei do Senado, conhecida como Lei de Dotações Contínuas e Dotações Suplementares da Ucrânia de 2023.

A proposta prevê o fornecimento de US$ 4,5 bilhões (R$ 24,2 bilhões) em assistência econômica para Kiev, US$ 3 bilhões (R$ 16 bilhões) em ajuda de segurança, US$ 2,8 bilhões (R$ 15 bilhões) para operações no Comando Europeu dos EUA, US$ 1,5 bilhão (R$ 8 bilhões) para reabastecer os estoques de armas dos EUA, US$ 540 milhões (R$ 2,9 bilhões) para aumentar a produção de munições críticas, US$ 35 milhões (R$ 188 milhões) para incidentes com armas nucleares na Ucrânia e US$ 2 milhões (R$ 10 milhões) para um relatório do Inspetor-Geral sobre o monitoramento da assistência à Ucrânia.