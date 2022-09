Argentina espera exportar 200 mil toneladas de lítio em 2025

“Há uma corrida pelo lítio. As baterias [de lítio] vão ser uma questão-chave, não só pelos carros elétricos. Tem grandes mercados, grandes empresas disputando. Se os países que têm reservas. Como tem muita concentração na América do Sul, você pode imaginar uma organização para se posicionar conjuntamente nesse mercado. É muito difícil, mas faz sentido. Faz sentido coordenar para negociar melhor com chineses, europeus, americanos”, disse Giorgio Romano Schutte, professor de relações internacionais e economia da Universidade Federal do ABC (UFABC), em entrevista recente á Sputnik Brasil