Espiões da CIA alertaram Berlim sobre ataque ao Nord Stream, diz imprensa alemã

Segundo informações da revista Der Spiegel, publicadas nesta terça-feira (27), a CIA, agência de inteligência dos EUA, alertou Berlim sobre um possível ataque a gasodutos no mar Báltico .

De acordo com o veículo, que cita “várias pessoas familiarizadas com o assunto”, a “dica” da agência de espionagem dos EUA foi recebida em Berlim semanas atrás. Oficialmente, no entanto, o governo norte-americano se recusou a comentar o assunto.