Engenheiro chinês é condenado por espionagem nos EUA

O engenheiro chinês viajou para os EUA com visto de estudante em 2013 , e em seguida se alistou no Exército dos EUA.

De acordo com as investigações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, divulgadas nesta terça-feira (27), ele usou essa posição fornecer informações ao serviço secreto chinês e teria entregado dados de pessoas de interesse para Pequim.