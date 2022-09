A maioria dos democratas não quer que Biden volte a concorrer – pesquisa – CMIO

Presidente, no entanto, supera o antecessor Donald Trump em uma revanche, de acordo com uma pesquisa

Apenas cerca de um terço dos democratas e independentes de tendência democrata (35%) querem que o presidente Joe Biden concorra a um segundo mandato em 2024, de acordo com uma pesquisa da ABC News/Washington Post publicada no domingo. Totalmente 56% disseram que querem que o partido escolha outra pessoa.

Republicanos e independentes de tendência republicana, por outro lado, favorecem ligeiramente o ex-presidente Donald Trump (47%) em relação a outros candidatos (46%).

Entre os americanos em geral, o apoio de Biden permanece baixo, com apenas 39% dos entrevistados aprovando seu desempenho no trabalho, enquanto 53% desaprovam. Ele tem a pior pontuação na economia, com meros 36% expressando aprovação de seu tratamento da questão, e isso é um mau presságio para os democratas mesmo antes de 2024, já que 84% dos eleitores consideram a economia uma questão importante que influencia seu voto no Congresso.

Em uma revanche Biden-Trump, Biden sai na frente, com 48% dos votos contra 46% de Trump – mas se apenas eleitores registrados forem pesquisados, os números se invertem, com Trump saindo no topo. Ao mesmo tempo, 52% dos entrevistados acham que Trump deveria ser acusado de um crime relacionado a pelo menos uma das investigações federais atualmente em andamento contra ele.













A pesquisa sugere que as eleições de novembro fornecerão uma vitória apertada para os republicanos, com 47% dos eleitores registrados a favor do candidato republicano em seu distrito na Câmara, contra 46% preferindo o democrata, uma divisão que se amplia para 51-46 quando apenas aqueles que disseram ser provável ou certo de votar são considerados.

A economia é a principal questão na mente dos eleitores para as eleições de meio de mandato, com os republicanos sendo vistos como mais capazes de lidar com isso por uma diferença de 16 pontos. Os 76% dos eleitores que consideram a inflação altamente importante confiam nos republicanos por uma margem semelhante. Enquanto os democratas lideraram esmagadoramente os republicanos na confiança dos eleitores nas questões de aborto e mudanças climáticas, muito menos eleitores consideraram isso de grande importância – apenas 62% e 50%, respectivamente.

Até a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, parece menos entusiasmada com um segundo mandato de Biden. Confrontada com o fracasso do presidente em “comprometer-se” com outra corrida durante uma recente entrevista do 60 Minutes, ela fez elogios vagos ao presidente envelhecido – um ágil 79 contra seus 82 – e disse que estava “não ir à política sobre se [Biden] deve correr ou não.” Há rumores de que ela está de olho no cargo de embaixadora na Itália caso seu partido perca o controle da Câmara em novembro.