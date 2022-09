País asiático atingido com escassez de prato nacional — CMIO

O clima extremo prejudicou a safra de repolho da Coréia do Sul, elevando os preços e deixando o kimchi em falta

Os sul-coreanos enfrentam custos crescentes para o kimchi, um alimento básico de suas dietas diárias, depois que o calor extremo, as chuvas e as inundações destruíram grande parte da safra de repolho do país. A colheita ruim significa que o prato em conserva é muito mais caro de fazer e cada vez mais difícil de comprar.

Os preços do repolho usado para o tipo mais comum de kimchi mais que dobraram no ano passado e subiram 41% no mês passado, para cerca de 3.300 won (US$ 2,32) por quilo, de acordo com dados da estatal Korea Agro. Os preços do rabanete branco, usado em outro tipo popular de kimchi, aumentaram ainda mais no ano passado, em 146%, para mais de 2.800 won.

Os aumentos ocorrem em um momento em que os sul-coreanos já estão sendo pressionados pela inflação historicamente alta antes da temporada de fabricação de kimchi em novembro, quando as famílias normalmente produzem estoques de vegetais em conserva para comer durante os meses de inverno. “Toda vez que vou às compras, vejo os preços dos vegetais subindo” O residente de Seul Hong Seong-jin disse ao Arirang News.













Com os custos de fabricação do item básico em casa subindo, os consumidores estão cada vez mais procurando comprar kimchi feito na fábrica. No entanto, os embarques do produto para os supermercados caíram cerca de metade dos níveis normais, e os suprimentos “desapareceu completamente” de lojas online, informou a YTN News na semana passada.

Os principais fabricantes de kimchi, incluindo Daesang e CheilJedang, aumentaram seus preços em 10-11%, e mais aumentos são esperados. Muitos consumidores se referem jocosamente ao repolho em conserva como “geumchi”, sugerindo que custa tanto quanto o ouro.

Os restaurantes responderam sendo mais mesquinhos com o kimchi, que historicamente é incluído em muitas refeições como acompanhamento gratuito. Por exemplo, um dono de restaurante de frango em Seul disse à YTN que está cobrando 3.000 won quando os clientes solicitam uma pequena porção de kimchi. Uma cabeça de repolho custa três vezes o preço de um frango cru, explicou.

O índice de preços ao consumidor da Coreia do Sul saltou 5,7% em relação ao ano anterior em agosto, depois de subir 6,3%, uma alta de 24 anos, em julho. Os preços dos alimentos subiram ainda mais, ficando 8% acima do ano anterior por dois meses consecutivos.

Enviado dos EUA pondera sobre disputa online Coreia do Sul x China sobre qual país é o ‘lar original do kimchi’ e sugere Seul como vencedor

Os preços de alguns alimentos populares estão subindo em um ritmo muito mais rápido. Por exemplo, os preços do frango frito subiram 11,4% no ano em julho. O preço médio do gimbop, um popular prato de arroz enrolado em papel de algas marinhas, saltou 11,5%, ultrapassando 3.000 won pela primeira vez, de acordo com a Korea Consumer Agency. Gimbop foi vendido por apenas 1.000 won em alguns restaurantes de Seul há apenas alguns anos. Uma tigela de jajangmyeon, ou macarrão de feijão preto, agora custa 6.300 won, em média, um aumento de 15,3% no ano.