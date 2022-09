Cobrir as despesas de Kiev custa aos contribuintes americanos US$ 1,5 bilhão por mês, segundo o presidente ucraniano

O governo ucraniano está sendo fortemente apoiado com dinheiro americano, com Washington contribuindo com US$ 1,5 bilhão por mês para o orçamento, revelou o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky.

A quantia foi mencionada pelo líder ucraniano durante uma entrevista com a apresentadora da CBS Margaret Brennan para o programa ‘Face the Nation’, que foi ao ar no domingo.

Atualmente Kiev corre “um déficit de US$ 5 bilhões em nosso orçamento”, Zelenksy disse, acrescentando que “os Estados Unidos nos dão US$ 1,5 bilhão todos os meses para apoiar nosso orçamento para lutar” contra a Rússia.

Zelensky argumentou que armar e ajudar militarmente a Ucrânia é uma “ganha-ganha” para os EUA. Ele prometeu que uma vez que a Rússia seja derrotada, o povo ucraniano retornará ao seu país de origem e começará a pagar impostos lá, aliviando a carga dos contribuintes americanos.

"Para os Estados Unidos, será uma economia significativa, mas para nós, será uma oportunidade de proteger nosso território e torná-lo seguro para nossa população". ele afirmou.













O presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu ajudar a Ucrânia “pelo tempo que for preciso” para garantir uma derrota estratégica da Rússia, que ele declarou o objetivo final de Washington no conflito.

Muitos americanos não compartilham a opinião do presidente de que a situação na Ucrânia é crucial. De acordo com o pesquisador eleitoral conservador Rasmussen Reports, ele não conseguiu entrar na lista dos dez principais assuntos de preocupação para os prováveis ​​eleitores.

No início deste mês, o governo Biden pediu ao Congresso que autorizasse cerca de US$ 12 bilhões em ajuda adicional à Ucrânia, incluindo US$ 4,5 bilhões para apoiar financeiramente o governo de Kiev além de setembro. Além disso, pediu US$ 2 bilhões para ajudar a Ucrânia a compensar o aumento dos preços da energia.

Espera-se que o pacote seja aprovado na sexta-feira, mas alguns analistas políticos questionam se os fluxos de caixa para a Ucrânia podem ser sustentados após as eleições de meio de mandato em novembro.

“A América não pode fornecer um talão de cheques em branco para a Ucrânia quando temos inflação, preços do gás, uma crise na cadeia de suprimentos, todos os itens acima, acontecendo em casa.” um legislador do Partido Republicano disse ao Politico, falando sob condição de anonimato. “É o que estou ouvindo dos meus eleitores.”

O veículo previu que, se o Partido Republicano vencer a Câmara, Biden enfrentará mais resistência aos seus pedidos de ajuda de emergência à Ucrânia.