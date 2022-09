Polônia critica alerta ‘escandaloso’ da UE – CMIO

O primeiro-ministro Morawiecki criticou Ursula von der Leyen por sugerir que Bruxelas tem ferramentas para punir os estados membros

Um aviso da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, de que Bruxelas tem ferramentas para disciplinar a Itália se seu possível governo de centro-direita não cooperar com a UE foi “escandaloso,” de acordo com o primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki.

A observação foi um alerta para os Estados membros, disse o chefe do governo polonês no domingo, conforme citado pela agência de notícias estatal PAP.

“É este o tipo de Europa que queremos? Isso é democracia e estado de direito? Que os eurocratas em Bruxelas decidem o que um governo deve ser?” perguntou Morawiecki.

Ele estava respondendo à sugestão de von der Leyen de que, caso o novo governo italiano não atendesse às expectativas políticas da UE, o país poderia ser disciplinado.

O alto funcionário disse “qualquer que seja o governo democrático que esteja disposto a trabalhar conosco, estamos trabalhando juntos”, acrescentando que “se as coisas vão em uma direção difícil, eu falei sobre Hungria e Polônia, nós temos ferramentas.”













Von der Leyen falou sobre a Itália na quinta-feira na Universidade de Princeton, depois que foi sugerido que pessoas amigas da Rússia poderiam chegar ao poder em Roma após as eleições de domingo. Ela foi questionada sobre o que a liderança da UE planeja fazer a respeito. Morawiecki interpretou a observação como uma promessa de punir a Itália, a menos que seu novo governo seja “a favor de Bruxelas”.

O porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer, disse que as declarações do presidente não são uma tentativa de interferir na política interna italiana, mas sim de sublinhar o papel do órgão. “como guardião do [European] tratados no que diz respeito ao Estado de Direito”.

Uma coalizão de centro-direita liderada pelo partido Irmãos da Itália (FI) de Giorgia Meloni parece pronta para formar um novo gabinete após uma eleição antecipada no país. O resultado foi consistente com as pesquisas de opinião antes da votação.

Em meados de setembro, a Comissão Europeia recomendou a suspensão de cerca de 7,5 bilhões de euros de financiamento de emergência para a Hungria devido à suposta erosão do estado de direito no país. Uma punição semelhante foi imposta à Polônia no ano passado por causa das controversas reformas judiciais adotadas por seu governo conservador.