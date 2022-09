Banco central da UE alerta que ‘as perspectivas estão escurecendo’ – CMIO

O BCE reduziu as previsões de crescimento, elevando as taxas de juros, mesmo prevendo que a inflação aumentará ainda mais

A Europa está enfrentando um crescimento econômico abaixo do esperado à medida que a inflação continua subindo, revelou a chefe do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, nesta segunda-feira, explicando que o BCE aumentou as taxas de juros em 75 pontos-base na tentativa de controlar a alta dos preços.

Falando perante a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu na segunda-feira, Lagarde admitiu que “a inflação continua muito alta e provavelmente ficará acima da nossa meta por um período prolongado.”

O ex-chefe do FMI alertou que o “consequências económicas para a zona euro” do “Guerra de agressão injustificada da Rússia à Ucrânia” subiu ainda mais desde junho, uma referência às sanções ocidentais ao petróleo e gás russos, que elevaram os preços dos combustíveis.

“A perspectiva está escurecendo,” ela disse.

Enquanto a economia da zona do euro cresceu 0,8% no segundo trimestre, Lagarde disse que o BCE espera que a atividade “desacelere substancialmente” no restante de 2022, para um total de 3,1% ao longo do ano e apenas 0,9% para todo o ano de 2023. melhorar marginalmente em 2024, com um crescimento projetado de 1,9%, disse ela.













Grande parte do crescimento econômico deste trimestre deveu-se a “fortes gastos do consumidor” impulsionada pela reabertura de indústrias fechadas pela Covid, como o turismo, disse Lagarde, observando um declínio na demanda global devido ao que ela chamou de “piora dos termos de troca.”

A inflação alta está sendo “reforçado por interrupções no fornecimento de gás”, disse ela, acrescentando que “incerteza” e “queda da confiança das famílias e empresas” também estavam contribuindo para as previsões sombrias.

A inflação atingiu 9,1% em agosto, impulsionada pelos preços de energia e alimentos. O BCE aumentou suas projeções de inflação em conformidade, estabelecendo 8,1% para 2022, 5,5% para 2023 e 2,3% para 2024, com Lagarde apontando novamente o dedo para “grandes interrupções no fornecimento de energia.”

O recente aumento de juros de 75 pontos do banco central no início deste mês foi apenas o segundo aumento em 11 anos, depois de ter adicionado 50 pontos base em julho. Lagarde disse que o aumento “diminuir a demanda” mas certifique-se de que “as expectativas de inflação permanecem bem ancoradas.”

Lagarde admitiu que a situação deverá “piorar antes de melhorar” no que diz respeito aos altos custos de energia e alimentos – as questões mais importantes para dois em cada três europeus neste momento, de acordo com uma pesquisa do Eurobarômetro.

Ela instou os governos, no entanto, a garantir o apoio fiscal para “as famílias mais vulneráveis” foi “temporário e direcionado” para não agravar “pressões inflacionárias.”