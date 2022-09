Ex-porta-voz de Biden emite alerta eleitoral — CMIO

Jen Psaki sugeriu que os democratas perderão o controle do Congresso se os eleitores virem as eleições como um referendo sobre o presidente

Um dos mais firmes defensores de Joe Biden, o ex-secretário de imprensa da Casa Branca Jen Psaki, admitiu que os democratas levarão uma surra nas eleições parlamentares se os eleitores considerarem as eleições de novembro como um referendo sobre o presidente.

“Acho que os democratas, se a eleição é sobre quem é o mais extremista… Psaki disse no domingo em uma entrevista ao painel da NBC News. “Se for um referendo sobre o presidente, eles vão perder, e eles sabem disso.”

Psaki, que deixou a Casa Branca em maio para trabalhar na MSNBC, foi o principal defensor de Biden como secretário de imprensa durante seus primeiros 16 meses no cargo. No entanto, Biden se classifica como o presidente dos EUA mais decepcionante desde a Segunda Guerra Mundial, de acordo com pesquisa da Gallup, sofrendo as maiores quedas nos índices de aprovação desde que Harry Truman estava tentando ocupar o lugar de Franklin Roosevelt em 1945. O mais recente ABC News/Washington Post a pesquisa aponta o índice de aprovação do presidente em 39%.

O que está em jogo nas eleições de meio de mandato é se os democratas podem manter o controle do Congresso, permitindo que Biden continue pressionando sua agenda legislativa na Câmara e no Senado. Pesquisas feitas este mês pela Rasmussen Reports mostraram que os eleitores estão mais preocupados com temas como crimes violentos, inflação e imigração ilegal – questões que podem estar nas mãos dos republicanos.













“Eles também sabem que o crime é uma enorme vulnerabilidade para os democratas, eu diria uma das maiores vulnerabilidades”, disse. Psaki disse dos líderes do partido. Ela observou que, embora a economia em queda esteja “pendurado sobre tudo” à medida que as eleições se aproximam, o crime será um assunto polêmico em estados como a Pensilvânia.

Biden fez campanha em 2020 ao retratar o presidente Donald Trump como impróprio para o cargo, depois evitou atacar seu antecessor enquanto buscava ampliar sua base de apoio, disse Psaki. “Houve uma decisão estratégica tomada quando ele assumiu que não era isso que o público queria.” Essa estratégia mudou claramente nas últimas semanas, com Biden denunciando repetidamente os apoiadores mais fervorosos de Trump e chamando-os de “perigo claro e presente” à democracia americana.

“Agora, é época de eleições novamente”, disse Psaki. “Ele fez muito do que queria fazer, muito disso de maneira bipartidária, fazendo a legislação, e agora as luvas estão fora. Ele tem que manter o controle de pelo menos uma casa do Congresso.”