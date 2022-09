Viktor Orbán entra em conflito com Bruxelas sobre dinheiro dos fundos da UE

“Se os burocratas continuarem não alocando o dinheiro que é devido à Hungria, então receberemos a soma necessária de outras fontes. Já iniciamos negociações sobre isso com a União Europeia e outros nossos parceiros internacionais”, especificou Orbán.

Anteriormente, a Comissão Europeia propôs ao Conselho da UE introduzir contra a Hungria o mecanismo condicional no orçamento europeu. Isso implicaria o congelamento de cerca de 7,5 bilhões de euros (R$ 38 bilhões) do financiamento para Budapeste. O caso é o primeiro na história da União Europeia, desde que, há dois anos, foi criado o mecanismo de condicionamento, destinado a proteger o orçamento do bloco da corrupção.