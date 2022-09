DONETSK, 27 de setembro – RIA Novosti. Todas as assembleias de voto para votação presencial foram abertas no território da República Popular de Donetsk, disse à RIA Novosti Vladimir Vysotsky, chefe da comissão eleitoral central da república.

“A partir das 8h, horário de Moscou, todas as assembleias de voto no território da república foram abertas. Hoje é o último dia de votação no território, e os cidadãos que não tiveram tempo de votar com a ajuda de comissões visitantes podem fazê-lo diretamente nas assembleias de voto”, disse Vysotsky.