A votação começou nas regiões DPR, LPR, Kherson e Zaporozhye

DONETSK, 27 de setembro – RIA Novosti. As assembleias de voto para referendos sobre a adesão à Rússia foram abertas nas Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, nas regiões de Zaporozhye e Kherson, relata o correspondente da RIA Novosti.

Eles estarão abertos das 8h às 16h. Forças de segurança e sapadores verificaram as instalações com antecedência; policiais e funcionários do Ministério de Situações de Emergência estarão de plantão em todos os locais.