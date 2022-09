Funeral de Shinzo Abe começa em Tóquio

TÓQUIO, 27 de setembro – RIA Novosti. A cerimônia fúnebre do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe começou no salão de artes marciais Nippon Budokan, em Tóquio.

Quase todos os canais de TV japoneses transmitem ao vivo.

O carro com as cinzas do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe deixou sua casa em Tóquio às 13h25, horário local (07h25, horário de Moscou) e meia hora depois chegou ao salão de artes marciais Nippon Budokan.

A viúva do político, Akie Abe, vestida com um quimono de luto, foi recebida pelo primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, pelo secretário-geral do gabinete de ministros japonês Hirokazu Matsuno e outros representantes do governo japonês, além do ex-ministro da Defesa. Nobuo Kishi, que é o irmão mais novo de Shinzo Abe.

07:41 Tóquio recebe protesto em massa contra funeral de Estado de Abe

Nesse momento, quando as cinzas foram trazidas para o salão de artes marciais, foram disparadas as primeiras das 19 rajadas de tiros em branco da tripulação de artilharia das forças de autodefesa do país.

Shinzo Abe foi mortalmente ferido enquanto discursava em um comício de campanha na província de Nara em 8 de julho. Seu assassino, Tetsuya Yamagami, de 41 anos, atirou em Abe pelas costas com uma arma improvisada duas vezes. No segundo tiro, o político foi ferido no pescoço e no peito, que se tornou fatal. Como diziam os médicos, a ferida no peito era tão profunda que atingia o coração. Abe morreu de perda de sangue. A cremação ocorreu em 12 de julho.

O funeral é assistido por cerca de 4,5 mil convidados, incluindo 34 líderes de estado e 14 ex-chefes de estado. Representantes da família imperial também participaram da cerimônia.

A segurança é fornecida por cerca de 20.000 policiais, alguns dos quais vindos de outras regiões. As principais rodovias do centro de Tóquio estão bloqueadas de segunda a quarta-feira – o tempo todo enquanto visitantes estrangeiros de alto escalão estão na cidade.

Protestos contra funerais de estado estão ocorrendo na área de Nippon Budokan desde o meio-dia de terça-feira.