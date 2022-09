Parlamento britânico pode dar voto de desconfiança a Truss, diz Sky News

Anteriormente, Kwasi Kwarteng, o atual chanceler do Tesouro britânico, apresentou no Parlamento um “plano de apoio” à economia do país que implica a redução massiva de impostos. Kwarteng anunciou o cancelamento do aumento do imposto sobre os rendimentos corporativos de 19% para 25%, que estava previsto antes. Depois disso, o rendimento das obrigações estatais subiu para o nível máximo desde 2008 – 4,6%, o que significa uma redução da demanda de títulos de dívida britânicos. Nesse contexto, o governo Truss passou a ser severamente criticado.

“Eles [os parlamentares] já estão entregando cartas [com votos a favor da realização de um voto de desconfiança], acreditando que ela [Liz Truss] destruirá a economia”, cita o canal as palavras do membro do Parlamento britânico.

De acordo com as regras do Partido Conservador, os membros do Parlamento podem escrever ao presidente do chamado Comitê de 1922, Graham Brady, cartas pedindo a realização de um voto de desconfiança ao líder do partido. Para a votação ser realizada, devem votar cerca de 15% dos parlamentares do Partido Conservador (o que corresponde a cerca de 54 parlamentares).