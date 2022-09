As reservas cambiais da Rússia mantêm o crescimento — CMIO

As reservas em moeda estrangeira da Rússia aumentaram US$ 300 milhões, ou 0,05%, na semana que terminou em 16 de setembro, anunciou o Banco da Rússia nesta semana. O banco central publica regularmente atualizações sobre suas reservas com um atraso de uma semana.

As participações em forex do país totalizaram US$ 557,7 bilhões, mostram dados publicados no site do regulador.

As reservas internacionais da Rússia são ativos estrangeiros de alta liquidez, consistindo em ouro monetário, moedas estrangeiras e Direitos Especiais de Saque, que estão à disposição do Banco Central e do governo.

No entanto, em março metade das reservas cambiais da Rússia foram congeladas como parte das sanções relacionadas à Ucrânia.

No início deste mês, o Banco da Rússia explicou por que metade das reservas do país foram mantidas no exterior, permitindo assim que os EUA e seus aliados as congelassem. O regulador afirmou que os fundos foram usados ​​para pagar a dívida externa do país e outras obrigações e que mantê-los na Rússia seria como não ter reservas, pois esses ativos protegem a economia contra crises externas.

