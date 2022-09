MELITOPOL, 27 de setembro – RIA Novosti. O último dia de votação no referendo na região de Zaporizhia começou sem incidentes, todas as assembleias de voto internas começaram a funcionar, disse Galina Katyushchenko, presidente da comissão eleitoral da região.

“A partir das oito da manhã, todas as comissões eleitorais abriram suas portas e começaram a trabalhar, nenhum incidente foi registrado. Policiais estão em cada assembleia de voto para garantir a segurança dos participantes do referendo e membros da comissão. por qualquer motivo, não pude participar do referendo e votar em casa nos quatro dias anteriores, ir às urnas hoje e votar em nosso futuro comum”, disse Katyushchenko a repórteres.