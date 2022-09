Nepal se oferece para negociar em moedas nacionais com a Rússia — CMIO

O enviado do país diz que o mecanismo deve ser semelhante ao entre Rússia e Índia

Moscou e Katmandu poderiam criar um mecanismo para acordos mútuos nas moedas nacionais, disse o embaixador do Nepal na Rússia, Milan Raj Tuladhar, à RIA Novosti.

“Seria um comércio de troca baseado em nossas próprias moedas, sem envolver outras pessoas. Deve ser uma cooperação bancária entre os bancos centrais do Nepal e da Rússia,disse Tuladhar. Ele acredita que é possível criar um mecanismo semelhante ao entre Moscou e Nova Délhi, que usa a rupia e o rublo no comércio.

Tuladhar disse que o Nepal está interessado em comprar fertilizantes e equipamentos técnicos russos, enquanto em troca pode aumentar as entregas de chá e produtos de couro para a Rússia.

"Neste momento, o volume de comércio entre o Nepal e a Rússia é pequeno. Mas se houver voos diretos, mais intercâmbios entre a Rússia e o Nepal, definitivamente mais perspectivas se abrirão. Por exemplo, precisamos de fertilizantes russos. Estamos envolvidos na agricultura, por isso precisamos de muitos fertilizantes. Da mesma forma, podemos aumentar as exportações de chá para a Rússia porque os russos gostam de chá", disse o embaixador.













Ele observou que, embora atualmente a maior parte do comércio do Nepal seja com a China e a Índia, seus vizinhos imediatos, Katmandu deseja diversificar seu comércio com mais países da Eurásia.

“Será uma vantagem para o Nepal desenvolver o comércio com a Rússia”, afirmou.

A Rússia vem se afastando avidamente do dólar e do euro em acordos comerciais, vendo o comércio em moedas nacionais como mais confiável. Também vem promovendo a noção entre seus parceiros comerciais. Na semana passada, a Índia anunciou que em breve iniciará o comércio de rúpias com a Rússia, depois que o Banco Estatal da Índia concordou em facilitar um mecanismo de pagamento que permitiria isso.

Em agosto, os volumes de pagamentos da Rússia em yuan chinês tornaram o país o terceiro maior mercado para a moeda no mundo fora da China continental. Também no mês passado, a Turquia e a Rússia assinaram um roteiro de cooperação econômica que introduziu o rublo russo como moeda para o comércio bilateral, inclusive para o fornecimento de gás natural russo.

