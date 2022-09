MARIUPOL, 27 de setembro – RIA Novosti. Moradores de Mariupol, votando no último dia do referendo, falaram sobre seu desejo de que o Donbass se torne parte da Rússia, relata um correspondente da RIA Novosti.

“O referendo é uma coisa necessária para nós. Vamos finalmente entrar na família em que estávamos, da qual fomos tirados sem nosso consentimento. Esperamos que depois do referendo vivamos em um estado calmo e pacífico. Como antes, sob Nós também seremos respeitados em todo o mundo e seremos tratados da mesma forma”, disse um morador de Mariupol.

Moradores de Mariupol esperam paz e estabilidade com os resultados do referendo

Outro morador da cidade, da margem esquerda, admitiu que era “por se juntar à Rússia”. “Para que nossa região de Donetsk vá para a Rússia. E é bom que tenham feito um referendo, porque é necessário. No último dia, vim votar, porque não deu tempo, trabalhei”, disse.

O referendo sobre a adesão à Rússia começou em 23 de setembro nas Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk, bem como nas regiões de Kherson e Zaporozhye. A votação continuará por cinco dias, até 27 de setembro. O público dirigiu-se às autoridades regionais com a iniciativa de realizar referendos imediatamente. De acordo com representantes das repúblicas e regiões, a adesão à Rússia garantirá seus territórios e restaurará a justiça histórica. Na opinião deles, esta decisão é extremamente necessária no contexto de constantes atos de terror por parte das autoridades ucranianas e membros da OTAN, que fornecem armas para matar civis. O presidente russo, Vladimir Putin, disse na semana passada que a Rússia apoiaria a decisão, que será tomada pelos moradores das regiões de Donbass, Zaporozhye e Kherson.