Libra britânica cai para mínimos históricos diante do dólar

A inflação avançou ainda mais após o começo da operação militar especial da Rússia na Ucrânia, quando os países ocidentais impuseram sanções abrangentes a Moscou, agravando ainda mais os custos de produção, e levando as taxas de inflação a atingir os maiores níveis em décadas. Os cortes do gás russo voluntários e por incumprimento de pagamento em rublos levaram a grandes aumentos nos preços de energia, deixando no ar o espectro da recessão e desvalorizando as moedas da União Europeia e do Reino Unido.