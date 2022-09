Alerta de recessão da zona do euro emitido – CMIO

A desaceleração econômica da zona do euro se aprofundou em setembro, com a atividade de negócios contraindo pelo terceiro mês consecutivo, mostrou uma nova pesquisa da S&P Global.

O relatório descobriu que os fabricantes de todo o sindicato de 19 países foram duramente atingidos pelos custos de energia disparados, com o índice de gerentes de compras (PMI) caindo para seu nível mais baixo desde 2013. O PMI, que é visto como um bom indicador da saúde econômica geral, caiu de 48,9 em agosto para 48,2 em setembro.

O aumento dos preços da energia e o aumento do custo de vida são “não apenas atingindo a demanda, mas também limitando a produção manufatureira e a atividade do setor de serviços em alguns casos”, O economista da S&P Global, Chris Williamson, disse em um comunicado visto pela Bloomberg.

“Uma recessão na zona do euro está prestes a acontecer” Williamson advertiu, observando “A Alemanha está enfrentando as condições mais difíceis, com a economia se deteriorando a uma taxa não vista fora da pandemia desde a crise financeira global”.

A demanda geral na zona do euro caiu para sua marca mais baixa desde novembro de 2020, quando o continente estava nas garras da segunda onda da pandemia de Covid. O índice de expectativas de negócios também caiu, caindo para 53,8 dos 56,6 do mês passado, sua leitura mais baixa desde maio de 2020.

A S&P Global espera que a economia da zona do euro encolha 0,1% no terceiro trimestre.

