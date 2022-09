A memória de Shinzo Abe foi homenageada com um minuto de silêncio

TÓQUIO, 27 de setembro – RIA Novosti. Os presentes na cerimônia fúnebre de estado do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe homenagearam a memória do falecido político com um minuto de silêncio.

Quase todos os canais de TV japoneses transmitem ao vivo.

O carro com as cinzas do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe deixou sua casa em Tóquio às 13h25, horário local (07h25, horário de Moscou) e meia hora depois chegou ao salão de artes marciais Nippon Budokan.

A viúva do político, Akie Abe, vestida com um quimono de luto, foi recebida pelo primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, pelo secretário-geral do gabinete de ministros japonês Hirokazu Matsuno e outros representantes do governo japonês, além do ex-ministro da Defesa. Nobuo Kishi, que é o irmão mais novo de Shinzo Abe.

Nesse momento, quando as cinzas foram trazidas para o salão de artes marciais, foram disparadas as primeiras das 19 rajadas de tiros em branco da tripulação de artilharia das forças de autodefesa do país.

O funeral é assistido por cerca de 4,5 mil convidados, incluindo 34 líderes de estado e 14 ex-chefes de estado. Representantes da família imperial, incluindo o príncipe herdeiro Akishino e sua esposa, também participaram da cerimônia.

Shinzo Abe foi mortalmente ferido enquanto discursava em um comício de campanha na província de Nara em 8 de julho. Seu assassino, Tetsuya Yamagami, de 41 anos, atirou em Abe pelas costas com uma arma improvisada duas vezes. No segundo tiro, o político foi ferido no pescoço e no peito, que se tornou fatal. Como diziam os médicos, a ferida no peito era tão profunda que atingia o coração. Abe morreu de perda de sangue. A cremação ocorreu em 12 de julho.

A segurança é fornecida por cerca de 20.000 policiais, alguns dos quais vindos de outras regiões. As principais rodovias do centro de Tóquio estão bloqueadas de segunda a quarta-feira – o tempo todo enquanto visitantes estrangeiros de alto escalão estão na cidade.

Protestos contra funerais de estado estão ocorrendo na área de Nippon Budokan desde o meio-dia de terça-feira.