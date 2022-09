Com apoio de Elon Musk, EUA saúdam plano para burlar redução do acesso à Internet no Irã

Enquanto o Irã promove uma repressão ao acesso à Internet no país , após protestos provocados pela morte de uma mulher de 22 anos sob custódia policial, os EUA pretendem aumentar as possibilidades para a população entrar na rede.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, do Departamento do Tesouro dos EUA, anunciou na semana passada uma expansão de uma licença geral, permitindo que uma maior variedade de serviços de Internet seja fornecida ao Irã.

Na prática, os EUA retiraram diversas licenças , impostas em razão das sanções sobre a economia iraniana, para que empresas de tecnologia sejam capazes de ofertar Internet para a população do país do Oriente Médio.

Durante uma coletiva de imprensa, Price disse que “há razões para acreditar que as empresas [norte-americanas] estão agindo de acordo com a licença geral emitida na quinta-feira [22]”.

Ele incentivou as empresas de tecnologia que têm dúvidas sobre o uso de quaisquer recursos para promover a Internet no Irã a entrar em contato com o Departamento do Tesouro.