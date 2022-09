Jornal alemão suspeita de 'ataque direcionado' aos gasodutos da Rússia

De acordo com uma reportagem do jornal Tagesspiegel, existe a suspeita de um “ ataque direcionado ” em nome da Ucrânia ou da Rússia.

A pressão em uma das linhas do Nord Stream 2 (Corrente do Norte 2) caiu acentuadamente durante a noite, sendo que o mesmo que aconteceu com os dois tubos do Nord Stream 1 (Corrente do Norte 1) na tarde de segunda-feira (26).