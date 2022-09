Turquia protesta contra Grécia após envio de armas dos EUA para ilhas neutras

Ancara convocou o embaixador grego e protestou em Washington depois de acusar a Grécia de implantar veículos blindados dos Estados Unidos em duas ilhas do mar Egeu perto da costa turca.

A agência de notícias estatal Anadolu citou fontes de segurança turcas dizendo que drones registraram navios de desembarque gregos trazendo veículos blindados, doados pelos EUA, para as ilhas gregas de Lesbos e Samos, no fim de semana. As ilhas têm status não militar.

A Grécia classificou a medida nesta segunda-feira (26) como “completamente infundada” e acusou Ancara de comportamento agressivo.

A Grécia e a Turquia, que fazem parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), liderada pelos EUA, e brigam há anos por fronteiras marítimas e direitos de exploração de energia no mar Egeu e no Mediterrâneo.

A última escalada começou quando fontes de segurança turcas compartilharam imagens aéreas, neste fim de semana, supostamente mostrando navios carregados com veículos blindados dos EUA atracando em duas ilhas gregas, Lesbos e Samos.

O Ministério das Relações Exteriores da Turquia disse ao enviado grego que Atenas deveria “parar com as violações” e respeitar o status não militar que as ilhas foram atribuídas pela lei internacional, informou a agência de notícias estatal Anadolu.

Em uma nota à embaixada dos EUA em Ancara, a Turquia disse a Washington que suas “armas não devem ser usadas em violação” do status acordado das ilhas, escreve a agência Anadolu. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusou a Grécia de encenar “provocações” e jogar “jogos perigosos”.

A Turquia alega que a Grécia está estacionando tropas em ilhas no mar Egeu, violando os tratados de paz assinados após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ancara entende que as ilhas do mar Egeu foram dadas à Grécia, sob os tratados de 1923 e 1947, com a condição de que não fossem armadas.

