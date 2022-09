Grã-Bretanha para obter mais imigrantes – governo — CMIO

Apesar da imigração estar na vanguarda do debate sobre o Brexit, o governo conservador do Reino Unido quer mais trabalhadores estrangeiros

O governo britânico revelou seu plano de crescimento econômico, que visa tirar o Reino Unido da recessão com cortes de impostos e aumento da imigração. Embora a primeira-ministra Liz Truss tenha prometido reprimir a entrada ilegal no Reino Unido, seu governo quer recrutar trabalhadores mais qualificados, não qualificados e sazonais do exterior.

Revelado por Truss e pelo chanceler Kwasi Kwarteng na sexta-feira, o plano de crescimento do governo inclui os maiores cortes de impostos em 50 anos – com os mais ricos olhando para uma redução da alíquota máxima do imposto de renda de 45% para 40%, e funcionários com salários mais baixos. esperando uma redução da alíquota básica de 20% para 19%. Combinado com folhetos para os britânicos que enfrentam contas de energia em espiral, o pacote deve custar ao Reino Unido £ 161 bilhões (US $ 174 bilhões) nos próximos cinco anos.

Kwarteng espera compensar esse custo inundando o Reino Unido com mão de obra estrangeira. Alegando que a imigração “desempenha um papel importante no crescimento econômico, produtividade e inovação”, o plano do chanceler afirma que “O governo estabelecerá um plano nas próximas semanas para garantir que o sistema de imigração apoie o crescimento, mantendo o controle”.













O documento afirma que “influxos significativos da migração” poderia ajudar a impulsionar a economia da Grã-Bretanha.

Embora o plano destaque imigrantes qualificados como a chave para o crescimento econômico, o Times informou que a secretária do Interior, Suella Braverman, expandirá um esquema que permite que agricultores e produtores contratem trabalhadores não qualificados do exterior por mais do que o limite atual de seis meses, enquanto Truss provavelmente suspenderá o atual limite anual de 40.000 para trabalhadores sazonais.

Essas decisões provavelmente deixarão muitos eleitores do Partido Conservador chateados. Truss apoiou o Brexit depois que o referendo foi aprovado com sucesso em 2016, em grande parte devido ao ressentimento dos eleitores conservadores pelos altos níveis de imigração durante as décadas anteriores.

Embora Truss tenha prometido reprimir o número recorde de imigrantes ilegais que entram no Reino Unido por mar, ela foi acusada pela equipe do rival Rishi Sunak de trair os eleitores do Brexit e mostrar-lhe “verdadeiras cores restantes” apoiando o aumento da imigração durante a disputa pela liderança do partido no mês passado.