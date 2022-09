NASA volta a adiar lançamento de foguete lunar — CMIO

Com uma tempestade tropical se aproximando da Flórida, a agência espacial dos EUA adiou sua missão Artemis 1 pela terceira vez

A NASA atrasou o lançamento de seu foguete lunar Artemis 1 pela terceira vez, adiando a missão por causa de uma tempestade tropical que se aproxima, que deve se fortalecer em um grande furacão antes de atingir a Flórida na próxima semana.

Autoridades do Centro Espacial Kennedy, perto de Cabo Canaveral, na Flórida, anunciaram a decisão no sábado, dizendo que estavam se preparando para reverter o foguete do Sistema de Lançamento Espacial (SLS) de US$ 4,1 bilhões enquanto monitoravam relatórios sobre a tempestade tropical Ian. “Para proteger nossos funcionários e a pilha integrada, começaremos a configurar o veículo para reverter” disse Jim Free, administrador associado da NASA para desenvolvimento de sistemas de exploração.

A missão pode ser remarcada para decolagem em 2 de outubro, se o foguete de 330 pés de altura puder ser deixado na plataforma de lançamento durante o tempo tempestuoso, mas a NASA precisaria voltar a uma janela de oportunidade posterior se o SLS tiver que ser transportado de volta para o Edifício de Montagem de Veículos. Espera-se que os gerentes da missão Artemis 1 tomem uma decisão no domingo, depois de considerar as previsões atualizadas para as velocidades do vento que Ian trará para a costa leste da Flórida.

Ventos com força de tempestade tropical podem atingir o centro da Flórida na noite de terça-feira, quando Ian está se movendo pelo leste do Golfo do México como um grande furacão. Espera-se que a tempestade enfraqueça, embora mantenha o status de furacão, antes de atingir a costa oeste da Flórida na quarta ou quinta-feira, dependendo de quão ao norte ela rastreia antes de atingir a costa, de acordo com o Centro Nacional de Furacões em Miami.













Embora o local de lançamento esteja na costa oposta, ventos fortes provavelmente serão sentidos em toda a estreita península. A pilha de foguetes pode permanecer na plataforma de lançamento e suportar ventos de até 85 milhas por hora. O enorme SLS é apontado como o foguete mais poderoso já feito, produzindo até 8,8 milhões de libras de empuxo, de acordo com a NASA.

Duas outras tentativas de lançar a missão não tripulada Artemis 1 foram canceladas em agosto e no início deste mês por causa de vazamentos de hidrogênio. Os planos exigem que o SLS impulsione a cápsula espacial Orion para a órbita lunar. Assim que o sistema for comprovado, incluindo a reentrada de alta velocidade do Orion na atmosfera da Terra, a NASA pretende lançar uma missão tripulada para orbitar a lua em 2024 e no ano seguinte para alcançar seu primeiro pouso tripulado na lua desde 1972.

Se a NASA for forçada a levar o foguete de volta ao Edifício de Montagem de Veículos, a próxima janela de oportunidade com condições potencialmente favoráveis ​​para o lançamento ocorrerá de 17 a 31 de outubro.