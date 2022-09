Itália realiza eleições antecipadas em meio a crise de energia e inflação — CMIO

Os italianos vão às urnas para votar em membros do parlamento em uma eleição antecipada no domingo, com os partidos conservadores preferidos para obter os maiores ganhos.

A eleição foi convocada quando o primeiro-ministro Mario Draghi renunciou em julho, depois que três partidos de direita – a Liga, o Movimento Cinco Estrelas (M5S) e o Forza Italia (Avante Itália) – retiraram seu apoio ao seu governo de unidade.

A coalizão, formada em fevereiro de 2021, fracassou devido a divergências sobre os planos e programas de recuperação do Covid-19 para combater a inflação e o aumento dos preços da energia.

De acordo com pesquisas divulgadas antes da proibição pré-eleitoral em 10 de setembro, o partido de direita Irmãos da Itália (FI), um ex-fora, agora está prestes a ficar em primeiro lugar com 24%, o que pode ser a maior vitória desde sua fundação dez anos atrás. Em uma mensagem aos eleitores na sexta-feira, a líder da FI, Giorgia Meloni, disse que o partido “nunca traiu sua palavra e sempre colocou os italianos em primeiro lugar”.













O Partido Democrata de esquerda obteve 23%, enquanto a Liga e o M5S obtiveram 13,4% cada, e o Forza Italia, do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, com 8%. Meloni, Berlusconi e o líder da Liga, Matteo Salvini, realizaram um comício conjunto em Roma na sexta-feira, demonstrando que estão prontos para formar uma coalizão caso vençam.

A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, irritou alguns conservadores na quinta-feira ao dizer que Bruxelas “Ferramentas” para responder se a situação política na Itália vai em um “direção difícil” após a votação de domingo. Ela aparentemente estava se referindo à capacidade da UE de reter fundos para os estados membros que violam as leis do bloco.

Salvini, no entanto, advertiu von der Leyen contra a intromissão nos assuntos internos da Itália. “É um ataque à democracia e, acima de tudo, chantagem” ele disse.

É a primeira eleição depois que a Itália diminuiu o número de cadeiras na Câmara dos Deputados e no Senado, de 630 e 315 para 400 e 200, respectivamente. A idade de votação para o Senado foi reduzida de 25 para 18.