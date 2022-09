Sérvia revela posição sobre referendos de adesão da Rússia — CMIO

Belgrado – que tem seu próprio problema separatista com Kosovo – diz acreditar que os votos violam o direito internacional

A Sérvia não reconhecerá os resultados dos referendos nas repúblicas do Donbass e nos territórios do sul da Ucrânia controlados por Moscou ao ingressar na Rússia, disse seu ministro das Relações Exteriores, Nikola Selakovic.

“Por um lado, nosso compromisso com os princípios e regras do direito internacional, a Carta das Nações Unidas, é crucial”, disse. Selakovic a repórteres no domingo.

“E, por outro lado, seria completamente contrário aos nossos interesses estaduais e nacionais, contrário à nossa política de respeito à integridade e soberania territorial, e ao compromisso com o princípio da inviolabilidade das fronteiras.”

A região de Kherson e grande parte da vizinha região de Zaporozhye foram tomadas por tropas russas depois que Moscou lançou sua operação militar no país vizinho em 24 de fevereiro. A Rússia reconheceu a independência das Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk (DPR e LPR) este ano. Ambas as repúblicas se separaram da Ucrânia após o golpe de 2014 em Kiev.

A Ucrânia e o Ocidente rejeitaram o referendo sobre a adesão à Rússia como ilegal. A Sérvia, que tem laços históricos estreitos com a Rússia e depende muito de seus suprimentos de energia, se recusou a impor sanções a Moscou ou enviar armas para a Ucrânia.

Belgrado também se recusa a reconhecer a independência de Kosovo, uma região predominantemente albanesa cujas autoridades se separaram da Sérvia em 2008. Uma missão da ONU foi estabelecida em Kosovo e forças de paz da OTAN foram enviadas para a região após uma insurgência albanesa e campanha de bombardeio da OTAN em 1999 na Sérvia .

Os EUA e a maioria dos países ocidentais reconhecem Kosovo como um estado independente, enquanto países como Rússia, China e Índia o consideram parte da Sérvia.