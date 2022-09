Fumaça escurece o céu sobre Paris (VÍDEOS) — CMIO

O segundo maior mercado de produtos frescos do mundo pegou fogo em Paris no sábado, cobrindo a capital francesa em uma densa nuvem de fumaça visível a quilômetros de distância.

O incêndio, que teve origem no armazém de 7.000 metros quadrados do Rungis International Market, começou por volta do meio-dia. O inferno lançou uma densa nuvem de fumaça no céu, que podia ser vista rastejando vários quilômetros sobre o centro da cidade.

Um porta-voz do serviço de bombeiros de Paris disse à Associated Press que não houve vítimas e que o fogo foi controlado por 100 bombeiros e 30 carros de bombeiros. A causa do incêndio é desconhecida, mas será investigada, disse o porta-voz.

Localizado perto do Aeroporto Orly de Paris, o Mercado Internacional de Rungis emprega mais de 12.000 pessoas e, de acordo com seu site, fornece carne fresca, legumes e outros produtos para 18 milhões de consumidores, incluindo restaurantes, hotéis e cafés da cidade.

O incêndio ocorre após uma série de incêndios em centros de distribuição de alimentos nos EUA nos últimos meses, que alguns comentaristas conservadores disseram. sugerido foram iniciados deliberadamente para ameaçar o abastecimento alimentar do país. No entanto, a Agência Nacional de Proteção contra Incêndios disse que não houve aumento significativo de incêndios em instalações de alimentos este ano.