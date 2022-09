CEO da Pfizer pega Covid pela segunda vez em seis semanas – CMIO

O CEO da Pfizer, Albert Bourla, testou positivo para Covid-19 pela segunda vez em seis semanas, apesar de ter sido vacinado quatro vezes. Bourla afirmou anteriormente que a vacina de sua empresa foi “100% eficaz” na prevenção da infecção por coronavírus.

Bourla anunciou seu diagnóstico em um post no Twitter no sábado, afirmando que estava “sentir-se bem e sem sintomas”. O chefe farmacêutico recebeu quatro doses – duas iniciais e dois reforços – da vacina de mRNA de sua empresa e disse que ainda não recebeu o novo reforço bivalente da Pfizer, pois testou positivo para Covid-19 já em agosto.

“Embora tenhamos feito grandes progressos, o vírus ainda está conosco” ele adicionou.

O mais recente reforço, projetado para atingir a variante Omicron do coronavírus e suas subcepas, não se mostrou popular. Dados divulgados na quinta-feira pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) mostraram que apenas 1,5% das pessoas elegíveis nos EUA tomaram o jab três semanas depois de ter sido autorizado pela Food and Drug Administration (FDA).













A FDA autorizou a vacina de reforço bivalente, apesar de nunca ter sido testada em humanos, apenas em camundongos de laboratório.

Bourla tratou seu primeiro caso de Covid-19 com Paxlovid, um medicamento antiviral fabricado pela Pfizer. O presidente dos EUA, Joe Biden, e o ex-czar do coronavírus da Casa Branca, Anthony Fauci, experimentaram “infecções de rebote” quando trataram seus casos da doença com Paxlovid no início deste verão.

No ano passado, Bourla reivindicado que um estudo sul-africano mostrou que a vacina da Pfizer foi “100% eficaz na prevenção de casos de Covid-19.”