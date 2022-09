Top democrata dos EUA sugere que o partido está jogando muito bem – CMIO

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, pediu uma estratégia mais ousada, dizendo que os democratas estão ‘sendo esmagados’ por republicanos ‘cruéis’

Observadores do discurso político mordaz da América podem supor que a última coisa que os principais partidos precisam agora é empregar táticas ainda mais agressivas, mas isso é exatamente o que um líder democrata, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, recomendou.

“Esses caras são implacáveis ​​do outro lado” Newsom disse no sábado no Texas Tribune Festival em Austin, Texas. “Onde estamos? Onde estamos organizando, de baixo para cima, uma narrativa alternativa convincente? Para onde vamos no ataque todos os dias? Eles estão ganhando agora.”

Newsom, que é considerado um dos principais candidatos à indicação presidencial do partido democrata em 2024, argumentou que os republicanos tomaram a iniciativa e forçaram os membros de seu partido a responder às suas façanhas. “Eles dominam a coisa mais importante na política americana hoje, e essa é a narrativa.”

Os fatos tornam-se secundários à narrativa, e estamos sendo esmagados. Estamos sempre na defesa.

O governador insistiu que não estava direcionando suas críticas a Joe Biden, dizendo que o presidente estava ocupado realizando apresentações "uma master class sobre substância e política" durante seus dois primeiros anos no Salão Oval. No entanto, a boa governança não é suficiente para vencer as eleições, acrescentou, "caso contrário, Biden estaria com 75% de aprovação". A última pesquisa da ABC News/Washington Post estima o índice de aprovação do presidente em 39%.













Estratégias que foram eficazes no passado, como o mantra de Michelle Obama de “quando eles vão para baixo, nós vamos para o alto” já não são politicamente viáveis ​​porque “não é o momento em que estamos vivendo agora”, disse Newsom.

A sugestão de Newsom de que os democratas não estão sendo implacáveis ​​o suficiente é irônica, já que o partido usou seu controle do Congresso para destituir Donald Trump duas vezes e pressionar para que o ex-presidente seja indiciado criminalmente. Líderes do partido, incluindo Biden, sugeriram que os republicanos são um “perigo claro e presente” à democracia americana. Falando no Texas Tribune Festival na sexta-feira, a candidata presidencial do partido em 2016, Hillary Clinton, comparou os partidários de Trump aos nazistas.

Além de Biden e da vice-presidente Kamala Harris, Newsom é considerado o segundo candidato à indicação presidencial democrata em 2024, de acordo com uma análise publicada pela CNN no sábado. Apenas o secretário de Transportes, Pete Buttigieg, tem uma classificação mais alta. Embora Newsom tenha tomado medidas para aumentar seu perfil nacional, como postar anúncios em outdoors em sete estados controlados pelos republicanos incentivando as mulheres a fazer abortos na Califórnia, ele disse ao público do Texas que definitivamente não entrará na corrida.

Enquanto Newsom não chegou a criticar Biden, o candidato a governador do Texas, Beto O’Rourke, culpou o presidente pelo fato de os hispânicos estarem cada vez mais votando nos republicanos. “O candidato Biden não passou um centavo ou dia no Vale do Rio Grande ou realmente em qualquer lugar do Texas, uma vez que descemos na reta final das eleições gerais”. O’Rourke disse no sábado no Texas Tribune Festival.