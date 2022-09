Turquia divulga imagens de blindados militares gregos 'ilegais' nas ilhas do mar Egeu (FOTO)

O ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, disse que Ancara esperava objetividade da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) em relação ao uso de sistemas S-300 pela Grécia contra aeronaves turcas. Segundo Akar, Atenas ignora o direito internacional, as boas relações de vizinhança e a amizade com Ancara.