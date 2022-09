Dow cai para baixa de quase dois anos – CMIO

O S&P 500 caiu para seu nível mais baixo este ano, enquanto o Nasdaq caiu 20% desde março

O Dow Jones Industrial Average despencou para seu ponto mais baixo em quase dois anos na sexta-feira, caindo 2,5%, para 29.335 nas negociações da tarde, com todas as ações componentes tendo um declínio.

O índice perdeu mais de 13,7% de seu valor desde que o Federal Reserve começou a aumentar as taxas de juros em março, em um esforço para conter a inflação descontrolada.

O S&P 500 também despencou, caindo para o ponto mais baixo do ano em 3.667, uma queda de mais de 15% desde março. O Nasdaq caiu para 10.847, queda de 20% desde março.

A queda em todo o mercado ocorreu dias após o último aumento da taxa de juros de 75 pontos-base do Fed, que trouxe a atual taxa de fundos federais para entre 3,00% e 3,25%. O banco central está lutando para conter os maiores números de inflação vistos em quatro décadas.

Embora a inflação anual tenha caído para 8,3% em agosto, ligeiramente abaixo de julho, o número mensal mensal subiu 0,1% em relação a julho, uma leitura mais alta do que o esperado. Isso desencadeou outra forte liquidação nos mercados no início deste mês, levando as ações em 13 de setembro ao pior dia de negociação desde junho de 2020.













O Fed planeja aumentar ainda mais as taxas antes do final do ano e projeta um aumento para 4,60% em 2023 antes de quaisquer cortes em potencial, mesmo que muitos economistas temam que novos aumentos levem a economia a uma recessão total. De fato, o presidente do Fed, Jerome Powell, reconheceu que os esforços do banco central contribuíram para “atividade em declínio de todos os tipos” no mercado imobiliário e pode fazer com que o desemprego suba.

A maioria dos economistas prevê que os EUA entrarão em recessão em meados de 2023, de acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Nacional de Economia Empresarial no mês passado, enquanto 20% acreditam que já está lá.

O presidente Joe Biden, no entanto, insistiu no início do mês que as coisas estão “vai ficar bem”, lembrando à população que “o mercado de ações não reflete necessariamente o estado da economia, como você bem sabe.”

“A economia continua forte,” ele alegou. “O desemprego é baixo. Os empregos estão em alta. A fabricação é boa. Eu acho que nós vamos ficar bem.”