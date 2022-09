Alemães criticam discurso de energia de Scholz e afirmam que nação está 'no caminho para a pobreza'

Os seguidores de Scholz no Twitter expressaram ceticismo, inundando a seção de comentários sob sua postagem com frases como “renuncia, por favor” e questionando por que as pessoas comuns deveriam pagar o preço pelas políticas de seu governo. “O que você quer dizer com ‘resolver isso juntos?’ Você nos colocou nessa porcaria em primeiro lugar”, reclamou uma pessoa. “E é por isso que você interrompeu 10% da produção de energia nuclear, plano inteligente!”, escreveu outra.

“A mesma pessoa que elevou os preços com sua política energética agora está exigindo preços mais baixos? Fico sem palavras com essas declarações!”, escreveu uma pessoa. “Este governo tem apenas um ano e estamos no caminho da pobreza. Conceitos inteiros de vida estão se desfazendo em pó. Para quem e para quê?”, perguntou outro usuário. “No começo ele aumentou os preços com sanções inúteis, e agora está exigindo que sejam reduzidos”, disse um terceiro.

Berlim tem procurado fontes alternativas de energia depois que as sanções ocidentais e as restrições ao petróleo, gás, carvão e eletricidade russos deixaram a Alemanha e a maior parte da Europa diante de uma grave escassez. O chanceler viajou para a Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos no fim de semana na esperança de garantir novos contratos de petróleo e gás. No entanto, o jornal pan-árabe Al-Arab, com sede em Londres, informou neste domingo (25) que a ausência do tópico da energia no resumo oficial das conversas de Scholz no sábado com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman pode significar que não há resultados tangíveis a serem relatados.