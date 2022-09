Berlusconi vence seu círculo eleitoral unipessoal nas eleições para o Senado da Itália

ROMA, 26 de setembro – RIA Novosti. O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, líder do partido Forza Italia, lidera seu círculo eleitoral de mandato único nas eleições para o Senado italiano, segundo dados preliminares do Ministério do Interior.

De acordo com a contagem de quase um décimo dos votos do eleitorado, Berlusconi está ganhando 48% dos votos, quase 20% à frente do perseguidor mais próximo.

De acordo com o Ministério do Interior italiano, a coalizão de centro-direita, que inclui Forward, Itália, vence as eleições antecipadas para o parlamento do país, ganhando cerca de 43% dos votos. A contagem dos votos continua. Às duas horas da manhã, horário local (03, horário de Moscou), foram contados um terço das cédulas para o Senado e um décimo para a Câmara dos Deputados.