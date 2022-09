Reservas de petróleo dos EUA no nível mais baixo em décadas – mídia — CMIO

O estoque vem diminuindo gradualmente devido às tentativas de Washington de estabilizar os preços da gasolina

As reservas estratégicas de petróleo dos EUA (SPRs) encolheram para seu nível mais baixo em quase 40 anos, informou o Wall Street Journal, citando dados semanais da Energy Information Administration (EIA).

Os estoques de petróleo bruto caíram quase 7 milhões de barris na semana até 16 de setembro, caindo para 427,2 milhões de barris – o menor desde 1984, disse o WSJ. Segundo o relatório, esta é a primeira vez que a SPR detém menos petróleo do que o armazenamento comercial desde 1983. Em 16 de setembro, havia 430,8 milhões de barris de petróleo em instalações comerciais de armazenamento.

O presidente Joe Biden anunciou que um recorde de 180 milhões de barris de petróleo bruto seria liberado da SPR no final de março, em uma tentativa de combater o aumento dos preços dos combustíveis e as perturbações do mercado causadas em parte pela incerteza sobre as exportações de petróleo russo para o mercado global em meio à crise. conflito na Ucrânia.

Segundo o plano, os EUA devem vender cerca de 1 milhão de barris de petróleo por dia ao longo de seis meses. Segundo analistas, esse volume é mais de três vezes maior do que qualquer lançamento anterior da SPR. Dados oficiais mostram que cerca de 155 milhões de barris foram liberados da SPR até agora este ano, com mais 10 milhões a serem explorados em novembro.













De acordo com uma análise recente do Tesouro dos EUA, os lançamentos da SPR este ano, juntamente com os lançamentos coordenados de parceiros internacionais que Washington insistiu no início deste ano, reduziram os preços da gasolina no país em cerca de 40 centavos por galão em comparação com o que eles teriam foi sem bater as reservas.

Os preços da gasolina no varejo nos EUA vêm caindo gradualmente por mais de 13 semanas consecutivas desde junho de 2022, mostram dados da American Automobile Association (AAA). No entanto, no início desta semana, a média nacional inverteu o curso, supostamente devido a trabalhos de manutenção em várias refinarias dos EUA.

