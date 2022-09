O grupo de hackers RaHDIt (“Hackers russos do mal”) publicou no site Nemesis informações sobre mais de 1.500 funcionários do Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia.

A relevância da informação foi confirmada por uma fonte da RIA Novosti em agências de aplicação da lei. Em particular, esses são os dados de representantes de inteligência operando sob a cobertura de embaixadas em duas dúzias de países. A lista inclui tanto Estados Unidos, França, Itália, Alemanha, Polônia, que apoiam ativamente a Ucrânia, quanto Estados que adotam uma posição mais contida – Azerbaijão, Argentina, Hungria, Grécia, Iraque, África do Sul, Tadjiquistão e outros.

Como os hackers explicaram, eles obtiveram acesso ao banco de dados de funcionários do Ministério das Relações Exteriores e do Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia, os compararam e encontraram correspondências.

O grupo RaHDIt divulgou anteriormente informações sobre membros dos serviços especiais ucranianos ao público. Em junho, os hackers publicaram os dados de 700 funcionários da SBU e, no início de julho – a Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia e pessoas associadas a ela. No início da operação especial, o grupo invadiu simultaneamente todos os 755 sites do governo ucraniano.