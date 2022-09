Dívida pública francesa vai chegar a € 3 trilhões dentro de semanas, diz ministro

Anteriormente, o Instituto Nacional de Estatística e Pesquisa Econômica da França (Insee, na sigla em francês) informou que a dívida pública do país no final do primeiro trimestre de 2022 era de € 2,9 trilhões (cerca de R$ 13,7 trilhões), o equivalente a 114,5% do PIB. O relatório do instituto observou que, durante este período, a dívida aumentou em € 88,8 bilhões (aproximadamente R$ 452,8 bilhões) em comparação com os indicadores anteriores.