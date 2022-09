Em território disputado com Líbano, Israel tem 'plano de segurança' com EUA para extração de gás





O primeiro-ministro de Israel, Yair Lapid, discutiu neste domingo (25) os preparativos para a produção de gás no campo de gás de Karish, na costa do Mediterrâneo, durante uma reunião com representantes dos EUA.

O governo de Joe Biden lidera as contenciosas e frágeis negociações sobre os direitos da área de perfuração offshore, objeto de longas negociações com o Líbano e repetidas ameaças do grupo Hezbollah.

Segundo informações do The Times of Israel, o ministro da Defesa israelense, Benny Gantz, participou do encontro ao lado de outros oficiais de segurança de alto nível e profissionais do setor de energia.

A discussão se concentrou nas operações em torno do status de Karish e nas defesas contra ataques do Hezbollah, assim que a produção de gás começar.

Espera-se uma reunião do gabinete de segurança de alto nível já na próxima semana para aprovar um acordo com o Líbano sobre o campo de gás disputado.

A disputa marítima refere-se a cerca de 860 quilômetros quadrados do mar Mediterrâneo. O Líbano alega que o campo de gás Karish está em território disputado, enquanto Israel diz que está dentro de suas águas econômicas internacionalmente reconhecidas.

No início deste mês, o Ministério da Energia do Estado judeu anunciou que deveria realizar testes no campo marítimo disputado, antes dos planos de conectá-lo à rede de gás de Israel

Também neste mês, o escritório de Lapid prometeu que Israel iria em frente e extrairia gás de Karish com ou sem acordo na fronteira marítima com o Líbano.

Atualmente, Israel sustenta que o Irã está pressionando o Líbano para não ceder às negociações. Para isso, afirmam as autoridades israelenses, os iranianos abastecem o Hezbollah, fornecem combustível e consertam a rede elétrica do país.

