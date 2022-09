Makei: Canadá não concedeu vistos a especialistas de Minsk para reunião na Ryanair

O Canadá não emitiu vistos para a delegação bielorrussa para participar da próxima reunião da Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO) sobre o incidente com o avião da Ryanair – isso foi feito propositalmente e indica que as autoridades canadenses têm medo de refutar as “especulações estabelecidas adiante” no relatório sobre o incidente, disse em entrevista à RIA Novosti o ministro das Relações Exteriores da Bielorrússia, Vladimir Makei.