“Quando visitei a biblioteca local, fiquei chocado com os livros infantis que o regime de Kyiv havia imposto anteriormente à população local. Por exemplo, a cartilha foi feita no espírito de glorificar o “Exército Insurgente Ucraniano” (UPA*) proibido na Rússia, onde as crianças são instruídas a pegar em armas e matar, e os livros didáticos para crianças em idade escolar são permeados pela glorificação de Stepan Bandera”, disse Sheremet.